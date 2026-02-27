Allarme bomba nella sede della Lega in via Bellerio a Milano | intervento degli artificieri

Oggi pomeriggio, nella sede della Lega in via Bellerio a Milano, si è verificato un allarme bomba che ha portato all’intervento di artificieri e unità cinofile della Polizia. La zona è stata evacuata e le forze dell’ordine stanno gestendo la situazione. Non sono stati segnalati feriti o danni, ma l’intervento ha richiesto l’evacuazione dell’edificio.

Allarme bomba nel pomeriggio di oggi nella sede della Lega in via Bellerio a Milano. Artificieri e unità cinofile della Polizia sul posto. Accertamenti in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it Allarme bomba a Cortina, l’intervento degli artificieri e i controlli su un oggetto sospetto. Ecco cos’è successoUn allarme bomba ha spaventato i cittadini di Cortina d’Ampezzo nel pomeriggio di oggi 14 febbraio, località dove sono in corso le Olimpiadi 2026. VIDEO | Allarme bomba rientrato in piazza Stesicoro dopo le verifiche degli artificieriL'intervento degli specialisti della questura di Catania è scattato in seguito ai controlli di routine predisposti in occasione delle festività... Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia. Temi più discussi: Caso Quentin Deranque: falso allarme bomba e nuovo fermo scuotono la France Insoumise; Sigaretta elettronica abbandonata: È manomessa. Scatta allarme bomba sulla Muntà; Allarme bomba nella sede de La France Insoumise. Aumentano le tensioni dopo la morte di Quentin; Parigi, evacuata la sede della France Insoumise per un allarme bomba. Lega: allarme bomba nella sede di via Bellerio a MilanoUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Allarme bomba negli uffici Ubisoft Montpellier: evacuate circa 800 personeUn allarme bomba ha colpito la sede Ubisoft di Castelnau-le-Lez, vicino a Montpellier, in Francia, causando una vasta operazione di sicurezza e l’evacuazione di circa 800 persone tra dipendenti ... techgaming.it Allarme sicurezza a Canberra: il primo ministro australiano Anthony Albanese è stato evacuato dalla residenza ufficiale dopo una minaccia di bomba collegata agli spettacoli del gruppo artistico cinese Shen Yun, legato al movimento spirituale Falun Gong e vi - facebook.com facebook Omicidio #Lione, evacuata sede partito di #Mélenchon per allarme bomba x.com