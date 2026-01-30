VIDEO | Allarme bomba rientrato in piazza Stesicoro dopo le verifiche degli artificieri

Un allarme bomba ha portato gli artificieri in piazza Stesicoro questa mattina. Intorno alle 11.30, le forze dell’ordine sono intervenute dopo aver trovato un possibile ordigno. Dopo le verifiche, l’allarme è stato revocato. La piazza si è svuotata in fretta, ma ora tutto è sotto controllo.

L'intervento degli specialisti della questura di Catania è scattato in seguito ai controlli di routine predisposti in occasione delle festività agatine La presenza di un possibile ordigno ha fatto scattare, intorno alle ore 11 e 30 di questa mattina, l'intervento degli artificieri della polizia di Stato in piazza Stesicoro. La zona è stata transennata in via precauzionale, bloccando anche la circolazione stradale in via Etnea ed all'incrocio con Corso Sicilia. Alle ore 12.35, l' allarme è rientrato e le strade sono state riaperte alla circolazione. L'intervento è scattato in seguito ai controlli di routine predisposti in occasione delle festività agatine.

