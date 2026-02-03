La gara per il progetto di riqualificazione delle aree archeologiche di Taranto, in particolare nella Città Vecchia, è stata aggiudicata. Ora si attende di vedere i lavori partire, un passo importante per recuperare e valorizzare il patrimonio storico della città. La decisione arriva dopo mesi di attesa e rappresenta un punto di svolta per il rilancio della zona.

È stata aggiudicata la gara per il cruciale intervento di "riqualificazione e valorizzazione delle aree archeologiche del Comune di Taranto nella Città Vecchia (Isola Madre)", un progetto di grande importanza strategica per il futuro del capoluogo ionico. Invitalia ha operato in qualità di centrale di Committenza, gestendo l'iter che porterà a un significativo recupero e alla fruizione di siti di inestimabile valore storico e culturale. L'appalto, del valore complessivo di 3 milioni di euro, finanziato dal Fondo Sviluppo e Coesione 20142020 tramite il piano operativo "Cultura e Turismo" e la delibera CIPE n.

Taranto: riqualificazione aree archeologiche, aggiudicata la gara. Iaia (FdI): "Un altro passo fondamentale per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale

La Regione Toscana ha destinato un cofinanziamento di 6 milioni di euro, proveniente dai fondi Pr Fesr, per sostenere sei progetti di valorizzazione del patrimonio culturale locale.

