Taranto 2026 | il rischio elefanti bianchi che pesa sul futuro locale
Confartigianato ha inviato una comunicazione al Comune di Taranto evidenziando preoccupazioni riguardo alla gestione delle infrastrutture in vista dei Giochi Mediterranei del 2026. La nota si concentra sui possibili rischi legati a progetti e lavori pubblici legati all’evento, sottolineando il timore che alcune opere possano rimanere incomplete o inutilizzate, diventando così “elefanti bianchi” per il territorio.
?? Cosa sapere Confartigianato invia nota al Comune di Taranto sulla gestione infrastrutture Giochi Mediterraneo 2026. Il rischio elefanti bianchi minaccia l'economia locale e la manutenzione degli impianti post-evento. Confartigianato ha inviato una nota formale al Comune di Taranto per segnalare che la gestione delle infrastrutture legate ai Giochi del Mediterraneo 2026 rappresenterà il vero banco di prova per l'economia locale dopo la conclusione dell'evento. Mentre la città si prepara a .🔗 Leggi su Ameve.eu
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