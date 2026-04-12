Taranto scontro sul META | rischio svendita per il mercato agricolo

A Taranto, si è acceso un acceso confronto sulla gestione del Mercato Ortofrutticolo (ME.TA.), con l’amministrazione comunale che intende avviare consultazioni per il rilancio e la gestione della struttura. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti tra le forze politiche e gli operatori del settore agricolo, portando a un acceso dibattito sulla futura destinazione del mercato e sul suo eventuale ruolo nel comparto locale.

Il futuro della distribuzione agroalimentaria nell’area ionica è al centro di una dura disputa politica a Taranto, dove la proposta dell’amministrazione Bitetti di avviare le consultazioni per la gestione e il rilancio del Mercato Ortofrutticolo (ME.TA.) ha scatenato feroci polemiche. L’opposizione accusa il governo cittadino di voler delegare un asset strategico ai privati, mettendo potenzialmente a rischio l’equilibrio tra produzione locale e mercati nazionali. Sovranità alimentare e rischi di una gestione privata. La questione che anima il dibattito tarantino non riguarda solo la manutenzione di un edificio, ma tocca le fondamenta stesse della sicurezza alimentare del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taranto, scontro sul ME.TA.: rischio svendita per il mercato agricolo

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