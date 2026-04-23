Tar blocca trasferimento del liceo artistico | resta ad Aversa il plesso Leonardo da Vinci

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha deciso di bloccare il trasferimento del plesso del Liceo Artistico Leonardo da Vinci, confermando la permanenza della scuola ad Aversa. La decisione arriva dopo il ricorso di alcune famiglie di studenti, rappresentate dall’avvocato Giuseppe Cundari, che avevano presentato opposizione alla proposta di spostamento. La vicenda riguarda quindi la sorte della sede scolastica e le modalità di gestione del trasferimento.