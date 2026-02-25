Aversa protesta genitori del plesso Platani | No al trasferimento delle classi servono più telecamere e sicurezza

Si sono ritrovati questa mattina all’esterno del Comune di Aversa per far sentire la propria voce. Sono i genitori degli alunni del plesso “Platani”, di via Filippo Saporito, nelle palazzine Unrra Casas, finito di recente nel mirino dei vandali. Una scelta che, secondo i genitori, crea non pochi disagi organizzativi. “Molti di noi lavorano, altri non sono automuniti. Portare i bambini in altri istituti diventa complicato”, spiegano. Il timore è che la soluzione tampone finisca per gravare interamente sulle famiglie, già alle prese con turni e impegni quotidiani. Durante il presidio davanti al Municipio normanno, i genitori hanno sottoscritto un documento indirizzato al sindaco, chiedendo un intervento concreto per migliorare la sicurezza del plesso. Nell’ultimo anno, infatti, la scuola sarebbe stata più volte bersaglio di atti vandalici. Tra le richieste avanzate: l’installazione di sistemi di videosorveglianza e una manutenzione più costante dell’edificio scolastico. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

