Tappa irpina per Bedin | al Loreto tra identità e calcio

Il presidente della Lega Serie B ha visitato l’Abbazia del Loreto durante una giornata in Irpinia. L’incontro ha coinvolto figure del calcio e rappresentanti locali, creando l’occasione per un confronto sui temi legati al settore. La visita si è svolta in un contesto di discussione e approfondimento sulle questioni legate all’identità e allo sviluppo del calcio professionistico nella regione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Giornata irpina per il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, che ha fatto tappa all’ Abbazia del Loreto. Il numero uno della B è stato accolto da Riccardo Guariglia, Padre Abate, in un incontro caratterizzato da grande disponibilità e spirito di ospitalità. Durante la visita è stato illustrato anche il significato del verde Anthemis, elemento simbolico legato all’identità del territorio e ai colori biancoverdi. Presente all’appuntamento anche Giovanni d’Agostino, amministratore unico dell’IDC. Intanto cresce l’attesa per il campo: domani allo s tadio Partenio-Adriano Lombardi arriva il Bari, in una sfida che può dire molto per il finale di stagione.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tappa irpina per Bedin: al Loreto tra identità e calcio Notizie correlate Lutto nella sanità irpina: addio a Francesco, riferimento della medicina irpinaAVELLINO – Le comunità di Avellino e Forino piangono la scomparsa di Francesco Laudati, stimato operatore sanitario in servizio presso l’Azienda... Marche, tre giorni di fede: le vocazioni al centro tra Loreto e FermoLe diocesi delle Marche si preparano a un fine settimana di intensa riflessione e partecipazione comunitaria tra il 24 e il 26 aprile 2026, in...