Lutto nella sanità irpina | addio a Francesco riferimento della medicina irpina
Le comunità di Avellino e Forino piangono la perdita di Francesco Laudati, un medico e operatore sanitario molto rispettato. La sua morte lascia un vuoto grande tra colleghi e cittadini, che lo ricorderanno come una persona dedita al lavoro e sempre pronta ad aiutare. La sua scomparsa rappresenta un duro colpo per la sanità irpina.
AVELLINO – Le comunità di Avellino e Forino piangono la scomparsa di Francesco Laudati, stimato operatore sanitario in servizio presso l’Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale “San Giuseppe Moscati”.Conosciuto da tutti come Franco, Laudati rappresentava un punto di riferimento professionale.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Approfondimenti su San Giuseppe Moscati
Lutto nella sanità irpina: addio a Francesco, riferimento della Medicina d’Urgenza
Una brutta notizia scuote la sanità irpina.
Scompare Francesco, figura di riferimento della medicina irpina, lasciando un vuoto nel mondo sanitario locale
La comunità di Avellino piange la scomparsa di Francesco Laudati, un medico molto stimato nel territorio.
Ultime notizie su San Giuseppe Moscati
Argomenti discussi: AVELLINO. POLITICA A LUTTO PER L’IMPROVVISA SCOMPARSA DI MICHELANGELO CIARCIA; Michelangelo Ciarcia morto per un infarto: politica irpina in lutto.
Lutto a Napoli, la 19enne Rebecca muore nel sonnoSi sono tenuti ieri pomeriggio i funerali di Rebecca Caccavallo, la 19enne morta nel sonno nella sua casa a Cassano Irpino. La funzione religiosa si ... internapoli.it
- Il pallavolista Oss non c'è più - Una lunga carriera, poi l'impegno in sanità e le stagioni da allenatore. #veneto #volley #lutto - facebook.com facebook
Sanità toscana in lutto, addio a storico primario x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.