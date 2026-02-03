Lutto nella sanità irpina | addio a Francesco riferimento della medicina irpina

Le comunità di Avellino e Forino piangono la perdita di Francesco Laudati, un medico e operatore sanitario molto rispettato. La sua morte lascia un vuoto grande tra colleghi e cittadini, che lo ricorderanno come una persona dedita al lavoro e sempre pronta ad aiutare. La sua scomparsa rappresenta un duro colpo per la sanità irpina.

