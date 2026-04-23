I piloti di Tap Air Portugal hanno manifestato opposizione all’ingresso di Lufthansa nel capitale della compagnia, cercando di tutelare il loro posto di lavoro. La questione riguarda le decisioni societarie che coinvolgono entrambe le aziende e ha suscitato reazioni tra il personale di volo. La disputa si inserisce in un quadro più ampio di discussioni sulla gestione e il futuro della compagnia portoghese.

? Cosa sapere I piloti di Tap Air Portugal si oppongono all'ingresso di Lufthansa nel capitale societario.. Lisbona impone il mantenimento dell'hub e il limite del 44,9% per il partner industriale.. Il sindacato dei piloti portoghesi ha inviato una lettera formale al governo per manifestare la propria opposizione all’eventuale ingresso di Lufthansa nel capitale di Tap Air Portugal, sollevando forti dubbi sulla gestione delle risorse umane e sulla cultura aziendale del gruppo tedesco. L’operazione di privatizzazione, gestita dalla holding pubblica Parpública, punta a cedere una quota fino al 49,9% della compagnia nazionale. Il piano prevede una distribuzione del capitale che riserva il 5% ai dipendenti, lasciando al partner industriale un tetto massimo del 44,9%.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tap verso Lufthansa: i piloti si ribellano per salvare il lavoro

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