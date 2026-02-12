Lufthansa Sciopero Piloti | A Rischio Pensioni e Connessioni Aeree in Europa Disagi per Migliaia di Viaggiatori

Lufthansa deve affrontare uno sciopero dei piloti che sta provocando disagi in tutta Europa. Centinaia di voli sono stati cancellati o ritardati, lasciando a terra migliaia di passeggeri. La vertenza riguarda anche le pensioni dei piloti e le conseguenze si fanno sentire non solo sui voli, ma anche sull’economia tedesca. La compagnia si prepara a gestire l’emergenza mentre si cerca una soluzione con le rappresentanze dei lavoratori.

Lufthansa, Sciopero dei Piloti e il Caos nei Cieli Europei: A Rischio Connessioni e l’Economia Tedesca. Lo sciopero dei piloti di Lufthansa ha bloccato centinaia di voli in Germania il 12 febbraio 2026, causando disagi a migliaia di passeggeri e mettendo a rischio le connessioni aeree in tutta Europa. La protesta, che ha coinvolto circa 4.800 piloti, nasce da una disputa salariale incentrata sugli aumenti delle pensioni aziendali, in un contesto economico europeo segnato da inflazione e incertezza. La Radice del Conflitto: Pensioni e Potere d’Acquisto. Al centro della controversia c’è la richiesta dei piloti di un adeguamento dei contributi pensionistici.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Lufthansa Piloti

Le compagnie aeree di tutto il mondo cercano urgentemente migliaia di piloti, hostess e tecnici.

Ultime notizie su Lufthansa Piloti

Lufthansa: sciopero in Germania blocca centinaia di voliCirca 4.800 piloti di Lufthansa e della sua sussidiaria cargo Lufthansa Cargo sono in sciopero per una controversia sull'aumento delle pensioni aziendali. Il personale di cabina sta organizzando uno ... repubblica.it

MARKET DRIVER: Lufthansa -4% a Francoforte su timori per sciopero pilotiMILANO (MF-NW)--Inizio di seduta difficile per Lufthansa che perde quasi il 4% a Francoforte, in scia ai timori di uno sciopero dei piloti, che potrebbe provocare la cancellazione di centinaia di voli ... milanofinanza.it

#Piloti #elisoccorso, #sciopero "virtuale" indetto da FIT-CISL, Uiltrasporti, UGL Trasporto Aereo e ANPAC per migliori condizioni di lavoro I piloti di elicottero dipendenti del principale operatore nazionale nel settore dell'Elisoccorso (HEMS) hanno aderito al x.com

Il 31 gennaio 2026 è stato indetto uno sciopero nazionale del personale navigante (piloti e assistenti di volo) di easyJet Airlines Limited, che interesserà tutti gli aeroporti italiani. Per dare forza alle nostre rivendicazioni e informare i passeggeri, le scri - facebook.com facebook