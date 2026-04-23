Sono in corso dalle prime ore di questa mattina le notifiche delle misure cautelari emesse dal Tribunale di Taranto nell’ambito dell’inchiesta denominata “Oracolo”, che ipotizza un sistema di presunte tangenti e altri reati legati al Comune di Torricella. I carabinieri della compagnia di Manduria stanno eseguendo i provvedimenti nei confronti di sedici indagati, tra cui figura come principale destinatario dell’indagine Michele Franzoso, ex vicesindaco dimissionario del piccolo Comune ionico. Per lui il gip Giovanni Caroli ha disposto la misura degli arresti domiciliari. Nei confronti di Franzoso, assistito dall’avvocato Rosario Frascella, il pubblico ministero Enrico Bruschi aveva invece richiesto una misura più grave, ossia la custodia cautelare in carcere.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Tangenti al Comune di Torricella: 16 indagati nell'operazione "Oracolo". Domiciliari per l'ex vicesindaco Michele Franzoso

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Si parla di: Presunte tangenti al comune di Torricella: l'ex vicesindaco Franzoso ai domiciliari.

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