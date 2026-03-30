Franzoso si dimette | il vicesindaco di Torricella è accusato di corruzione

Michele Franzoso ha rassegnato le dimissioni da tutte le cariche ricoperte dopo essere stato messo sotto indagine dalla procura di Taranto. Le accuse contro di lui includono corruzione aggravata, turbativa d’asta e autoriciclaggio. La decisione è stata comunicata dopo che le autorità hanno avviato le indagini nel contesto di un procedimento giudiziario in corso.

Michele Franzoso si è dimesso da ogni incarico. Indagato dalla procura di Taranto per corruzione aggravata, turbativa d’asta e autoriciclaggio in concorso, l’ormai ex vicesindaco e assessore ai lavori pubblici del Comune di Torricella ha scelto di affrontare così il delicato interrogatorio preventivo fissato dal gip Giovanni Caroli per giovedì prossimo. Assistito dal suo difensore, l’avvocato Nicola Marseglia, il 71enne dovrà chiarire la propria posizione in relazione a tre presunte turbative d’asta e cinque episodi di presunta corruzione contestati dal pubblico ministero Enrico Bruschi che ha chiesto per lui e per altri otto indagati la misura cautelare in carcere. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Franzoso si dimette: il vicesindaco di Torricella è accusato di corruzione Articoli correlati Lavori pubblici, chiesto l'arresto del vicesindaco di TorricellaTerremoto giudiziario al Comune di Torricella, dove oggi carabinieri del Comando provinciale di Taranto hanno notificato avvisi di garanzia a 16...