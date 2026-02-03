Chiesti altri 10 anni di carcere per Lucci ex capo della Curva Sud del Milan | il motivo

Luca Lucci, ex capo della Curva Sud del Milan, si trova di nuovo sotto i riflettori. La procura ha chiesto altri dieci anni di carcere per lui, ritenendolo ancora coinvolto nelle vicende legate all’inchiesta

Luca Lucci, ex capo della Curva Sud del Milan, già condannato a 10 anni di carcere alla conclusione dell'inchiesta 'Doppia Curva', rischia di veder raddoppiare la pena. La richiesta, stavolta, arriva dalla DDA di Reggio Calabria: ecco perché.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Per l’ex capo ultrà rossonero Lucci chiesti altri 10 anni: narcotraffico internazionaleNuova richiesta di 10 anni di carcere per Luca Lucci, l'ex capo della Curva Sud dei Milan, già condannato nel giugno 2025 proprio a 10 anni al termine dall'inchiesta Doppia Curva. msn.com

