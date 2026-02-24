Sanremo 2026 tam-tam impazzito su Adriano Celentano | la Rai smentisce Ma

Adriano Celentano è al centro di voci infondate che circolano sul suo coinvolgimento a Sanremo 2026. La Rai ha subito chiarito che non ci sono piani per la sua partecipazione, ma la discussione continua sui social e tra gli addetti ai lavori. La confusione si accentua dopo alcune indiscrezioni non confermate, creando aspettative e dubbi tra il pubblico. La questione resta aperta fino a ulteriori comunicazioni ufficiali.

Tam-tam impazzito e voci fuori controllo al Festival di Sanremo 2026 che si apre oggi, martedì 24 febbraio, appuntamento in Eurovisione alle 20.40 su Rai 1. Voci impazzite alimentate anche da alcune battute piovute nel corso della conferenza stampa all'Ariston che ha preceduto la prima serata della kermesse. Dunque, bando alle ciance: le voci impazzite riguardano Adriano Celentano. Lui superospite al Festival? Una possibilità che in una certa misura aveva lambito lo stesso Molleggiato sui social, con un post criptico che poteva far pensare a una sua "capatina" sul palco dell'Ariston. Il punto è che Conti, proprio in conferenza stampa, è stato interpellato sul punto: ma allora, Celentano ci sarà davvero? La risposta è stata elusiva: "Ve lo immaginate con le sue pause che ritardo mi fa fare?". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Leggi anche: Ballando con le stelle, tam tam impazzito su Delogu, Fialdini e D'Urso

Jannik Sinner, "la fine di Borg": tam tam impazzitoJannik Sinner torna a far parlare di sé con un entusiasmo che non si vedeva da tempo.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sanremo 2026, Conti: Meloni al Festival? E’ fantascienza!; Giorgia Meloni smentisce la sua presenza all’Ariston: Il FantaSanremo è un gioco per gli appassionati del Festival. Le notizie dovrebbero restare nel mondo reale. Renzi: Bene, ora verrà in Parlamento a discutere di tasse e sicurezza?; Luca Argentero spiazza il pubblico, l'affondo a Carlo Conti: Sanremo? Mi hanno chiamato e poi sono spariti. Ora non risponderò più; Stefano De Martino conduttore di Sanremo 2027, Fiorello sgancia la bomba ma poi arriva la smentita.

Giorgia Meloni smentisce la sua presenza all’Ariston: Il FantaSanremo è un gioco per gli appassionati del Festival. Le notizie dovrebbero restare nel mondo realeLeggi su Il Fatto Quotidiano.it la smentita di Giorgia Meloni sulla sua presunta presenza a Sanremo 2026: Il FantaSanremo è un gioco, le notizie dovrebbero restare nel mondo reale ... ilfattoquotidiano.it

Celentano torna sui social, quel tam tam su Sanremo: Potrei anche...Sulle note di Soli e un mix-up di immagini live dall'Arena di Verona dallo storico evento del 2012 Rock Economy, Adriano Celentano ... iltempo.it

Adriano Celentano super ospite a #Sanremo2026 o con un nuovo progetto in Rai Williams Di Liberatore: “Ci sono stati dei contatti, accogliamo Celentano sempre a braccia aperte e non solo al Festival. La discussione la dobbiamo basare sul progetto” 1/2 x.com

Adriano Celentano si mostra al pubblico con un video sui social L'artista condivide una clip su Instagram che si conclude con una sua foto attuale. Dopo diverso tempo lontano dai riflettori, condividendo sporadicamente contenuti sui propri profili social, Adrian - facebook.com facebook