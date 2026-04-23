Talk con Can Yaman Cinisara Cheese e arrustuta a Villa Filippina | cosa fare nel weekend del 25 aprile

Nel weekend del 25 aprile, numerosi eventi si svolgeranno in diverse località del Palermitano. Tra le iniziative previste ci sono incontri con attori noti, degustazioni di prodotti locali e manifestazioni culturali. In occasione della festa della Liberazione, molte strutture museali saranno aperte gratuitamente, offrendo l’opportunità di scoprire patrimoni artistici e storici della zona. Le attività sono rivolte a un pubblico di tutte le età e si svolgeranno in vari luoghi della città.

Amanti delle serie tv, dei fumetti e della cultura scatenatevi. Nel fine settimana alle porte, in occasione della festa della Liberazione, si potranno visitare gratuitamente diversi tesori e musei del Palermitano. In città aprirà le porte l'edizione 2026 della fiera dedicata al mondo dei fumetti.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate “Brunch at Parco Villa Filippina”: il 25 aprile dj set, musica dal vivo e "arrustuta" nel cuore di PalermoIl Parco Villa Filippina si prepara ad accogliere il pubblico con due appuntamenti imperdibili, all’insegna della musica, del buon cibo e della... Leggi anche: Show di bolle di sapone, spring fest a Villa Filippina, aperitivo itinerante: cosa fare nel weekend Altri aggiornamenti Temi più discussi: La fan che accarezza Can Yaman e il limite del lecito che spesso si supera (e perché c'entra il consenso); La volta buona 2025/26 - Can Yaman allontana fan invadente alla Festa della Polizia: è polemica - 16/04/2026 - Video; A Palermo la terza edizione dell'On Air Festival: tra gli ospiti Can Yaman e Marco Bocci; 174° Anniversario: Polizia di Stato Can Yaman e i The Kolors Sabato 11 e 12 Aprile 2026. On Air Festival 2026 a Palermo: Can Yaman tra gli ospiti della terza edizioneOn Air Festival torna a Palermo per la sua terza edizione, tra gli ospiti l'attore turco Can Yaman e molti altri ... superguidatv.it Can Yaman, nuovo amore per l'attore turco? Il gossip che arriva dalla SpagnaIl nome di Elisa Hernandez è stato accostato a quello di Can Yaman e il gossip internazionale si infiamma. Secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere proprio lei la donna che ... torresette.news Il segreto di Can Yaman per una forma perfetta Mantenersi in forma come Can Yaman richiede impegno, ma l’attore ha condiviso il suo trucco vincente: tutto parte dalla colazione, che considera «il pasto più importante». Il suo menù mattutino è un mix di nut - facebook.com facebook #CanYaman Instagram Carbonara day w/fans - Cassano d’Adda - Meet & Greet - 18.04.2026 x.com