Brunch at Parco Villa Filippina | il 25 aprile dj set musica dal vivo e arrustuta nel cuore di Palermo

Il Parco Villa Filippina a Palermo ospiterà due eventi il 25 aprile e il 1° maggio, caratterizzati da musica dal vivo, dj set e momenti di convivialità. La giornata del 25 aprile sarà dedicata a un brunch speciale con musica e cibo, attirando visitatori interessati a trascorrere il giorno in un ambiente all’aperto e rilassante nel centro della città.

Il Parco Villa Filippina si prepara ad accogliere il pubblico con due appuntamenti imperdibili, all’insegna della musica, del buon cibo e della convivialità il 25 aprile e il 1° maggio.Per il giorno della Liberazione, sabato 25 aprile, il Parco Villa Filippina propone “Brunch at Parco Villa.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Il Carnevale Cellolese chiude alla grande: sfilata, dj set e musica dal vivoGrande successo per la prima giornata di sfilata del "Carnevale Cellolese 2026", che ha visto una partecipazione straordinaria di residenti e... Palermo Pizza Experience: a Villa Filippina tre giorni di degustazioni, cooking show e musica liveVilla Filippina accoglie Palermo Pizza Experience, l’evento che celebra la cultura della pizza e dell’arte bianca, in programma da domani, venerdì 10...