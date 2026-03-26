Il fine settimana si presenta ricco di eventi con attività per tutte le età. Tra spettacoli di bolle di sapone, il tradizionale spring fest a Villa Filippina e un aperitivo itinerante, le iniziative spaziano tra artigianato, musica e intrattenimento. La città offre diverse opportunità di svago, scegliendo tra momenti di divertimento all’aperto e incontri culturali.

Al Golden lo spettacolo che ha fatto il giro del mondo. Escursione astronomica a Monte Pellegrino. La mostra con le storie di donne che hanno subito violenza o lottano contro il tumore al seno. In programma anche tante attività per i bambini. Ecco gli appuntamenti che abbiamo selezionato per voi Artigianato, musica e la magia delle bolle i protagonisti del fine settimana alle porte, ricchissimo di proposte per tutti i gusti. Tra le novità si segnala il Maremarket all'Ecomuseo del mare, appuntamento domenicale che unisce mercato, natura, cultura e comunità in uno spazio vivo e partecipato. A Villa Filippina si festeggia l'arrivo della primavera. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Show di bolle di sapone, spring fest a Villa Filippina, aperitivo itinerante: cosa fare nel weekend

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