Zelensky | ‘nel 2026 ci servono armi per 15 miliardi di dollari’

Il presidente Zelensky ha annunciato che nel 2026 l’Ucraina avrà bisogno di 15 miliardi di dollari in armi, a causa dell’intensificarsi del conflitto con la Russia. Ha ringraziato i paesi europei e il Regno Unito per i contributi già versati, pari a 584 milioni di dollari nel 2023, destinati all’acquisto di armi attraverso il programma PURL. Zelensky ha anche sottolineato come le forniture militari siano fondamentali per sostenere la resistenza ucraina nel prossimo futuro. La richiesta di supporto internazionale si fa sempre più pressante.

"Sono grato a tutti coloro che contribuiscono a PURL. Nel 2026, abbiamo già ricevuto contributi finanziari da Regno Unito, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia, Islanda e Lettonia, per un totale di 584 milioni di dollari" "Mentre la Russia continua a tentare di distruggere le nostre infrastrutture critiche, PURL rimane un meccanismo affidabile per l'acquisto di missili di difesa aerea di fabbricazione americana, che contrastano con la massima efficacia le minacce balistiche russe. Questo ci consente di proteggere la nostra rete energetica durante il freddo invernale. Allo stesso tempo, il fabbisogno complessivo per il PURL nel 2026 ammonta a 15 miliardi di dollari.