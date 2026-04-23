Taglio selettivo dell' erba nei parchi anche Carpi introduce lo sfalcio ridotto

A Carpi, è stato adottato un nuovo metodo di gestione del prato nei parchi pubblici, con uno sfalcio più ridotto in alcune zone interne e meno frequentate. Le aree lungo i percorsi pedonali, ciclabili, i margini stradali, le zone gioco, le aree di sgambamento cani e le panchine continueranno ad essere regolarmente tagliate. La scelta interessa solo alcune porzioni specifiche e limitate del verde pubblico, mentre altre aree manterranno un’altezza dell’erba superiore.

Un prato regolarmente sfalciato lungo i percorsi pedonali e ciclabili, sui margini stradali e nelle zone maggiormente frequentate, come le aree gioco, le aree di sgambamento cani e quelle dotate di panchine, ma erba più alta in alcune porzioni interne specifiche e limitate. Sarà questo l’aspetto.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Verde pubblico: aree a sfalcio ridotto per tutelare la biodiversità urbanaPisa, 17 aprile 2026 – Tre aree verdi a sfalcio ridotto, due a Cisanello e una a Porta a Lucca, per aumentare la biodiversità in città. Verde: definite tre aree a sfalcio ridotto per favorire la biodiversità urbanaTre aree verdi a sfalcio ridotto, due a Cisanello e una a Porta a Lucca, per aumentare la biodiversità in città. Aggiornamenti e dibattiti Erbacce e piante: via al taglio estivo. Stessa regola per i terreni privati . Sanzioni per chi non curerà il verdeParte il ciclo di manutenzioni dell’erba per sicurezza, visuale delle strade e contro la proliferazione di insetti ... lanazione.it Montespertoli riduce gli sfalci per tutelare la natura urbanaIl Comune di Montespertoli avvia un progetto sperimentale di taglio selettivo del verde in cinque aree del territorio: da aprile a giugno, l’erba crescerà ... gonews.it