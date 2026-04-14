Verde | definite tre aree a sfalcio ridotto per favorire la biodiversità urbana

Sono state individuate tre aree verdi in città, due a Cisanello e una a Porta a Lucca, che saranno gestite con uno sfalcio ridotto. La decisione mira ad incrementare la biodiversità urbana, favorendo la crescita di piante spontanee e habitat naturali. La modifica nelle modalità di manutenzione riguarda esclusivamente queste zone, mentre le altre aree continueranno con le consuete pratiche di sfalcio.

Tre aree verdi a sfalcio ridotto, due a Cisanello e una a Porta a Lucca, per aumentare la biodiversità in città. E' questo il senso del progetto sperimentale avviato in questa primavera dal Comune di Pisa insieme a Legambiente Pisa e CNR IRET Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri sede di.🔗 Leggi su Pisatoday.it Rigenerazione urbana, installate tre aree fitness sulla litoranea NordContinua la rigenerazione urbana a Messina e in particolar modo lungo la litoranea Nord, dove sono state installate tre aree fitness con attrezzi per... Leggi anche: Bergamo amplia il taglio dell’erba differenziato per favorire la biodiversità