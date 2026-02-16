Aeronautica corso da maresciallo a Viterbo | Ingiustificati tagli allo stipendio

L'aeronautica militare ha avviato un corso da maresciallo a Viterbo, ma alcuni allievi si sono trovati con uno stipendio più basso rispetto a prima. La riduzione avviene nonostante i militari continuino a svolgere le stesse attività e siano ancora in servizio. In particolare, alcuni hanno notato una diminuzione di circa il 10% della paga mensile, un calo che ha suscitato molte proteste tra i partecipanti.

Il sindacato Siulm segnala la situazione degli allievi impegnati nella formazione alla Smam: "Hanno diritto a un assegno integrativo" Aeronautica militare, alcuni allievi impegnati nel percorso di formazione da maresciallo alla scuola di Viterbo avrebbero registrato un inatteso calo dello stipendio nel passaggio alla fase formativa, pur restando in costanza di servizio. A segnalare la situazione è il sindacato Siulm Aeronautica, che annuncia di essersi attivato: "Avviata una specifica azione sindacale a favore e a tutela dei propri iscritti che, nel passaggio alla fase formativa in costanza di servizio, ha subito un ingiustificato decremento dello stipendio".🔗 Leggi su Viterbotoday.it Amianto in aeroporto: Tar condanna ministero a risarcire maresciallo dell'aeronautica Il Tar del Lazio ha stabilito la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento per il maresciallo Nicola Panei, riconoscendo la responsabilità dell'amministrazione per l'esposizione prolungata all'amianto durante il servizio presso l'aeroporto. La Scuola elicotteri dell'Aeronautica militare è ufficialmente a Viterbo La Scuola elicotteri dell'Aeronautica militare ha aperto ufficialmente a Viterbo, consolidando la sua presenza nel capoluogo della Tuscia.