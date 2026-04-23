Tagli all’NDIS | il piano radicale per salvare il welfare sociale

Da ameve.eu 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministro Butler ha annunciato un piano per ridurre i tagli all’NDIS, il sistema di assistenza sociale, limitando la crescita annuale al 2 per cento. La proposta prevede di spostare circa 160 milioni di dollari, con l’obiettivo di contenere i costi e garantire la sostenibilità del welfare. La decisione ha suscitato reazioni tra gli stakeholder, che discutono sulle implicazioni di queste misure.

? Cosa sapere Il Ministro Butler propone tagli all'NDIS per limitare la crescita annuale al 2%.. Il piano prevede di spostare 160.000 beneficiari verso i servizi gestiti dagli stati.. Il Ministro della Salute, Butler, ha difeso mercoledì il piano di ristrutturazione radicale del sistema di supporto per la disabilità NDIS, ammettendo che i tagli previsti potrebbero generare un senso di inquietudine tra i cittadini australiani proprio mentre il governo stanzia 53 miliardi di dollari in più per la difesa nei prossimi dieci anni. La decisione politica, che mira a stabilizzare i conti pubblici garantendo la sopravvivenza del programma nel lungo periodo, prevede una drastica riduzione dei costi.🔗 Leggi su Ameve.eu

tagli all8217ndis il piano radicale per salvare il welfare sociale
© Ameve.eu - Tagli all’NDIS: il piano radicale per salvare il welfare sociale

Notizie correlate

Tagli NDIS: il piano di Chalmers per frenare i costi fuori controlloIl tesoriere Jim Chalmers ha lanciato un segnale che sta facendo tremare le amministrazioni statali: i tagli alla spesa per il sistema NDIS saranno...

Australia: piano segreto per frenare i 52 miliardi del NDISIl governo australiano ha attivato una task force dedicata alla sostenibilità del National Disability Insurance Scheme (NDIS) per individuare tagli...

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: NDIS, governo prepara la stretta sulla spesa; NDIS, riforma in arrivo: timori tra i beneficiari; Non sarà il budget che avevamo in mente; Migliaia di australiani stanno per vedersi tagliare 5.000 dollari dal loro budget annuale.

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.