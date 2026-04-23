Il Ministro Butler ha annunciato un piano per ridurre i tagli all’NDIS, il sistema di assistenza sociale, limitando la crescita annuale al 2 per cento. La proposta prevede di spostare circa 160 milioni di dollari, con l’obiettivo di contenere i costi e garantire la sostenibilità del welfare. La decisione ha suscitato reazioni tra gli stakeholder, che discutono sulle implicazioni di queste misure.

? Cosa sapere Il Ministro Butler propone tagli all'NDIS per limitare la crescita annuale al 2%.. Il piano prevede di spostare 160.000 beneficiari verso i servizi gestiti dagli stati.. Il Ministro della Salute, Butler, ha difeso mercoledì il piano di ristrutturazione radicale del sistema di supporto per la disabilità NDIS, ammettendo che i tagli previsti potrebbero generare un senso di inquietudine tra i cittadini australiani proprio mentre il governo stanzia 53 miliardi di dollari in più per la difesa nei prossimi dieci anni. La decisione politica, che mira a stabilizzare i conti pubblici garantendo la sopravvivenza del programma nel lungo periodo, prevede una drastica riduzione dei costi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tagli all’NDIS: il piano radicale per salvare il welfare sociale

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