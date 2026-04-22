Tagli ai luoghi della memoria della Resistenza Ancarani e Valbonesi Pd | Scelta grave e politicamente ambigua

Il governo ha annunciato nuovi tagli ai luoghi dedicati alla memoria della Resistenza, una decisione che ha suscitato reazioni da parte di rappresentanti politici. Tra loro, un esponente del Partito Democratico ha definito la scelta grave e politicamente ambigua. La decisione riguarda strutture e memoriali che testimoniano gli eventi storici legati alla Resistenza, con ripercussioni sulla conservazione della memoria collettiva. La questione ha generato un acceso dibattito pubblico e politico.

“Ci troviamo di fronte all’ennesimo taglio da parte del Governo e, questa volta, a essere colpiti sono i luoghi della memoria della Resistenza. Una scelta grave, resa ancora più inaccettabile dalle motivazioni addotte, che non reggono né sul piano economico né su quello politico. La Regione.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate De Maria, tagli al contributo ai luoghi della Memoria della ResistenzaIl deputato del Pd Andrea De Maria, ex sindaco di Marzabotto, segnala tagli al contributo del ministero della Cultura ai luoghi della Memoria della... Resistenza e luoghi della Memoria, De Maria: “Tagli inaccettabili a pochi giorni dal 25 Aprile”Bologna, 21 aprile 2026 – Una sforbiciata ai fondi che custodiscono la storia, e per di più a una manciata di giorni dalle celebrazioni per la Festa... Altri aggiornamenti Temi più discussi: La Russa sul 25 aprile: 'Commemorare anche i caduti di Salò'; Tagli ai fondi per la Memoria della Resistenza: è scontro alla vigilia del 25 aprile; De Maria, tagli al contributo ai luoghi della Memoria della Resistenza; 25 aprile: Saccardi, tagli a Parco della Pace di Stazzema sarebbe una scelta grave e incomprensibile. De Pascale, ‘E-R coprirà i tagli del Governo ai siti della Resistenza’(ANSA) – BOLOGNA, 22 APR – Oggi al governo mandiamo un appello forte: chiediamo che si torni indietro sui tagli ai siti storici della Resistenza. In caso contrario, la Regione farebbe la propria part ... espansionetv.it Tagli ai fondi per la Memoria della Resistenza: è scontro alla vigilia del 25 aprileDe Maria denuncia la riduzione delle risorse da 2,5 a 1,8 milioni, Lepore attacca il Governo. Fdi replica: Nessun taglio mirato ... bolognatoday.it Tagli da 25,4 milioni alla ricerca sanitaria pubblica, 19,5 milioni alla digitalizzazione della sanità, 14,8 milioni alla ricerca scientifica e tecnologica di base, 3,2 milioni alla prevenzione del rischio idrogeologico, 2,3 milioni al diritto allo studio x.com La Stampa. . Lufthansa ha cancellato 20mila voli tra maggio e ottobre per risparmiare carburante, in uno dei tagli più consistenti effettuati dalle compagnie aeree a livello globale, a seguito del raddoppio dei prezzi del carburante per aerei dopo la guerra con l'I - facebook.com facebook