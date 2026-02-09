Taekwondo il team Smiraglia conquista il podio al Torneo Dicearchia | è 1° su 77 società

Gli atleti del Team Smiraglia portano a casa un grande risultato al Torneo Dicearchia di Giugliano. La società foggiana si è piazzata prima su 77 squadre, battendo oltre 1200 atleti. È un’altra vittoria che conferma il talento e l’impegno di questa squadra di taekwondo.

Il risultato nella categoria Junior. La squadra dei maestri Smiraglia è riuscita a salire sul gradino più alto grazie ai piazzamenti ottenuti da ogni singolo atleta che ha dato il meglio anzi il massimo. Le medaglie Un risultato che non ha bisogno di commenti: pezzo dopo pezzo, allenamento dopo allenamento, gara dopo gara, il Team si sta confermando come una delle realtà più vincenti a livello nazionale. Dopo il precedente successo ottenuto a Bari con 10 atleti medagliati (appena una settimana fa) la squadra dei maestri Smiraglia è riuscita a salire sul gradino più alto grazie ai piazzamenti ottenuti da ogni singolo atleta che, nonostante la fatica dovuta a queste gare così ravvicinate, ha dato il meglio anzi il massimo.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

#Teverola- Giugliano || La III° Dicearchia Taekwondo Open si è conclusa con successo al Palasport di Giugliano in Campania.

