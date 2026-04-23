La stagione 2026 si apre con Mercedes che si distingue per le prestazioni iniziali, mostrando un dominio evidente nelle prime gare. Tuttavia, il team indica che il prossimo anno si preannuncia più difficile, anche considerando i risultati attuali. Le dichiarazioni di uno dei responsabili tecnici confermano che la sfida si farà più complessa nonostante i successi finora ottenuti. La competizione tra i team si fa più serrata e le strategie si evolvono rapidamente.

"> La Partenza Scoppiettante di Mercedes nella Stagione 2026. Nonostante l’impressionante avvio della stagione 2026, l’ex direttore dell’Alpine, Otmar Szafnauer, ha sollevato dubbi sul fatto che la Mercedes stia affrontando la situazione più facilmente rispetto agli avversari. Le Frecce d’Argento hanno fatto un inizio da record, vincendo le prime tre gare e conquistando un predominio sia nel Campionato Costruttori che in quello Piloti. Attualmente, Mercedes svetta nella classifica con 135 punti, ben 45 punti davanti al secondo posto occupato dalla Ferrari. Questo straordinario avvio ha suscitato grandi aspettative sia tra i tifosi che tra gli esperti del settore.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Szafnauer: Per Mercedes, il 2026 sarà più impegnativo nonostante il dominio iniziale.

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