Nel campionato mondiale di Formula 1 2026, la Mercedes si è distinta per la forte performance in qualifica, grazie a una power unit migliorata rispetto alle altre scuderie. Per contrastare questa supremazia, gli organizzatori stanno considerando l’introduzione di un nuovo sistema chiamato ADUO, di cui si discuterà prima della prossima stagione. La decisione definitiva sull’adozione di questa misura dovrebbe arrivare nei prossimi mesi.

Le prime gare del Mondiale di F1 2026 hanno confermato ciò che molti avevano previsto: la Mercedes domina, soprattutto in qualifica, grazie a una power unit che sembra aver fatto un ulteriore passo avanti rispetto alla concorrenza. Se il tanto discusso rapporto di compressione del motore della W17 verrà finalmente verificato a caldo dal 1° giugno, secondo Frederic Vasseur, Team Principal della Ferrari, questa non sarà la svolta decisiva della stagione: “ Non sono convinto che la nuova regola sul rapporto di compressione sarà una svolta decisiva, una svolta enorme “, ha affermato l’ingegnere francese. La vera attenzione degli avversari è ora rivolta all’ ADUO, ovvero l’Additional Development and Upgrade Opportunities, introdotto dal regolamento 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, si punta all’ADUO per smorzare il dominio Mercedes: di cosa si tratta e quando sarà applicato

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Il pilota Mercedes si prende anche il terzo GP della stagione davanti alla McLaren di Oscar Piastri. Russell quarto, superato anche dalla Ferrari del monegasco. Hamilton 6° - facebook.com facebook

Il diciannovenne della Mercedes è in testa al Mondiale x.com