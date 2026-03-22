La partita disputata al Manuzzi di Cesena ha mostrato un Catanzaro diviso in due anime distinte, capace di dominare la prima frazione ma incapace di mantenere il controllo nel secondo tempo. Questa performance a due facce ha interrotto la serie positiva della squadra e messo in discussione la corsa per il quarto posto nella classifica. La sconfitta è stata segnata da errori individuali gravi, tra cui il rosso per Nuamah e un gol annullato per un fuorigioco contestabile. L’arbitraggio ha giocato un ruolo cruciale nell’esito finale, con una decisione sul fuorigioco che ha privato le Aquile di un vantaggio che avrebbe potuto cambiare il corso dell’incontro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catanzaro a due facce: dominio iniziale, crollo finale

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