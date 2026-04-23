Sydney Sweeney tagliata da Il Diavolo veste Prada 2 | il mistero del cameo eliminato e l’ombra di Euphoria

Sydney Sweeney è tornata al centro dell'attenzione dopo essere stata eliminata da una scena del sequel di un film famoso. La sua presenza in un film molto atteso era stata annunciata, ma successivamente è stata esclusa da una sequenza chiave. La notizia ha fatto discutere sui social e sui media, dove si analizzano anche le sue recenti apparizioni televisive. La vicenda ha suscitato curiosità sulla gestione delle sue partecipazioni cinematografiche e sui motivi dietro questa scelta.

Il potere mediatico di Sydney Sweeney ha raggiunto un traguardo singolare: finire in prima pagina anche per i film in cui non compare. Come confermato da Entertainment Weekly, l’attesissimo sequel de “Il Diavolo veste Prada” (in arrivo nelle sale italiane il prossimo 29 aprile distribuito da The Walt Disney Company Italia, e il 1° maggio negli Stati Uniti) dovrà fare a meno dell’attrice, i l cui cameo è stato eliminato in fase di montaggio. La scorsa estate, la star era stata paparazzata nei pressi del set, alimentando speculazioni ora confermate: Sweeney aveva effettivamente girato una breve scena nei panni di sé stessa per l’incipit del film.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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