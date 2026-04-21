Siamo all’alba di un nuovo giorno, il giorno dopo la premiere mondiale de Il Diavolo veste Prada 2 a New York. Un film che non è soltanto un sequel. E’ un evento globale che riporta in vita una famosissima fashion comedy divenuta cult negli anni. Un film che ha ridefinito la moda e guardato in modo differente alla figura della stagista e della donna in carriera. Prima ancora che il sequel esca in sala, tuttavia, si vociferano tanti rumors attorno alla sceneggiatura. Una delle news più bollenti di queste ore riguarda l’attrice Sydney Sweeney ( Euphoria, The Housemaid ), tra l’altro avvistata alla premiere. Sweeney sarebbe dovuta essere presente nel film in un cameo del film, e invece, la production ha tagliato la sequenza.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il cameo di Sydney Sweeney tagliato da ‘Il Diavolo veste Prada 2’. Ecco cosa sappiamo

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