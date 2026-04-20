A Reggio Calabria il clima politico si fa più acceso in vista della scadenza per la presentazione delle liste, prevista per il 25 aprile alle 12. Circolano indiscrezioni su possibili cambiamenti negli equilibri tra le diverse coalizioni, con alcune voci che indicano un possibile spostamento di alcuni esponenti verso il centrodestra. La situazione resta comunque ancora fluida e soggetta a ulteriori sviluppi nelle prossime ore.

Il clima a Reggio Calabria si scalda in vista della scadenza per la presentazione delle liste, fissata per sabato 25 aprile alle ore 12, mentre circolano voci su un possibile spostamento di equilibri tra le coalizioni. Al centro del dibattito attuale figurano le indiscrezioni riguardanti il consigliere comunale Pino Cuzzocrea, attualmente parte della maggioranza centrosinistrata, il quale sarebbe oggetto di contatti per un ingresso nelle file del centrodestra tramite la lista Ogni Giorno Reggio Calabria, promossa dal consigliere regionale Domenico Giannetta. L’ombra del precedente Merenda e la linea di Cannizzaro. Le ultime movimentazioni nei corridoi del potere reggino sembrano riaprire una ferita politica non troppo lontana nel tempo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria, scacco politico: Cuzzocrea punta al centrodestra?

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