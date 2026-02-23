Stasi a Roma | la svolta politica che cambia il centrosinistra

Una delegazione calabrese di Alleanza Verde e Sinistra si è recata a Roma per partecipare alla Conferenza nazionale Visione Comune – Per governare dai territori, in risposta alle recenti tensioni nel centrosinistra. L’obiettivo è discutere nuove strategie per rafforzare il legame tra politica locale e nazionale. Durante l’incontro, i rappresentanti hanno sottolineato la necessità di coinvolgere di più le comunità nel processo decisionale. La discussione continua sui prossimi passi da intraprendere.

Sommario. Una delegazione calabrese di Alleanza Verde e Sinistra (Avs) si è recata a Roma per partecipare alla Conferenza nazionale Visione Comune – Per governare dai territori. Tra i partecipanti spicca il sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi, che ufficializza il suo ingresso nel partito. L’evento, che si terrà oggi e domani al Centro Congressi Frentani, vedrà la presenza di esponenti di Avs impegnati in enti locali e sindaci di grandi città amministrate dalla Coalizione progressista. — La svolta politica di Flavio Stasi. La Conferenza nazionale di Avs a Roma rappresenta un momento cruciale per il partito, ma soprattutto per Flavio Stasi, sindaco di Corigliano Rossano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Immacolata col sole? Ecco la svolta meteo che cambia il weekend italiano

Garlasco, i legali dei Poggi: «Chiara vide la cartella dei porno sul pc di Alberto Stasi». La perizia che cambia tuttoNelle recenti indagini sul caso Poggi, i legali della famiglia hanno rilasciato nuovi elementi emersi da un’analisi informatica.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Inquilini Di Filippo Stasi A Roma; Garlasco, Sempio: Non ho mai visto il video intimo di Stasi e Chiara. Le parole a un anno dalla riapertura del caso; Avs a Roma per Visione Comune: si ufficializza l’ingresso di Flavio Stasi; Garlasco, l’attacco al consulente di Stasi: Superato ogni limite tollerabile.

Avs a Roma per Visione Comune: si ufficializza l’ingresso di Flavio StasiDelegazione regionale con i segretari Campana e Pignataro e il sindaco d Corigliano Rossano oggi e domani alla Conferenza nazionale del partito ... corrieredellacalabria.it

Garlasco, la difesa di Sempio a lavoro a Roma: Ci prepariamo all’incidente probatorio, cruciale il pc di StasiGiornata di lavoro collettivo oggi per il team difensivo di Andrea Sempio in vista della decisione dei giudici sulla richiesta di incidente probatorio sui PC della vittima Chiara Poggi e dell'unico ... fanpage.it

#Avs a Roma per “ #VisioneComune”: si ufficializza l’ingresso di Flavio Stasi Delegazione regionale #Calabria con i segretari Campana e Pignataro e il sindaco d Corigliano Rossano oggi e domani alla Conferenza nazionale. corrieredellacalabria.it/2026/02/ x.com

MattinaRai1. . Il delitto di Garlasco: in diretta a #StorieItaliane parla l’Avvocato Liborio Cataliotti, difensore di Andrea Sempio: oggi riuione del pool difensivo a Roma dopo la richiesta di incidente probatorio sui pc di Chiara e Stasi. “È un momento delicato”. - facebook.com facebook