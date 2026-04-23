Un nuovo sviluppo si è verificato nel caso dell'omicidio di Marco Crossi, avvenuto nel scorso mese. La polizia ha arrestato il socio della vittima, Samuele Donadello, che viene accusato di aver inflitto a Crossi quindici ferite da arma da taglio. L’indagine ha portato all’arresto a seguito di un’operazione condotta nelle ultime ore. La vicenda è ora all’attenzione degli inquirenti per chiarire i dettagli di quanto accaduto.

Il fermato Samuele Donadello è accusato di aver colpito la vittima con 15 coltellate. Svolta nelle indagini sull’ omicidio avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a Padova: la polizia ha arrestato Samuele Donadello, 47 anni, accusato di aver ucciso Marco Cossi, 48 anni, colpendolo con una quindicina di coltellate in un sottopassaggio della città. L’uomo è stato raggiunto questa mattina da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Padova. Accusa pesante. Donadello deve rispondere di omicidio volontario. Il provvedimento restrittivo è stato richiesto dalla Procura della Repubblica di Padova e disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale, sulla base degli elementi raccolti dagli investigatori nelle ore successive al delitto.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Svolta nell’omicidio Marco Crossi: arrestato il suo socio

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