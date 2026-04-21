Svolta nell' omicidio Marco Cossi c' è un sospettato

Dopo poco più di 24 ore dall’omicidio avvenuto a Brusegana, le autorità hanno identificato un sospettato nel caso che ha sconvolto la comunità. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli e raccogliere elementi utili alle eventuali azioni legali. La polizia ha confermato di aver rintracciato e fermato una persona ritenuta coinvolta nel delitto. Restano da verificare eventuali collegamenti e motivazioni legate all’accaduto.

Dopo poco più di 24 ore dal delitto che ha scosso Brusegana, l’inchiesta sull’omicidio di Marco Cossi registra una svolta. All’alba di oggi, 21 aprile, gli investigatori della Squadra Mobile di Padova hanno prelevato un sospettato dalla propria abitazione. L'uomo si trova tutt’ora sotto.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Marco Cossi ucciso a coltellate: c'è un sospettato. Interrogatorio in corsoPADOVA - C'è un sospettato per l'omicidio di Marco Cossi, il 48enne morto nella tarda serata di domenica 19 aprile dopo essere stato accoltellato in... Donna decapitata, svolta nell’indagine: chi è il sospettatoSi concentra su un uomo già noto alle forze dell’ordine la svolta nelle indagini sull’omicidio della donna trovata decapitata nell’area dismessa... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Marco Cossi, chi era l'uomo ucciso a coltellate in strada: il cadavere scoperto dai passanti e gli inutili soccorsi. Killer in fuga; Ugo Buson, una targa per il giovane papà ucciso per rapina mezzo secolo fa: lasciò cinque orfani; Addio all’Indomita 21 dopo 70 anni di storia in periferia. I genitori: È un’ingiustizia; Il ministro Gelmini loda il sindaco Giordani, l'ira di Marcato (Lega): Azzardata. Svolta nell'omicidio Marco Cossi, c'è un sospettatoDopo poco più di 24 ore dal delitto che ha scosso Brusegana, l’inchiesta sull’omicidio di Marco Cossi registra una svolta. All’alba di oggi, 21 aprile, gli investigatori della Squadra Mobile di Padova ... padovaoggi.it Marco Cossi ucciso a coltellate: c'è un sospettato. Interrogatorio in corsoPADOVA - C'è un sospettato per l'omicidio di Marco Cossi, il 48enne morto nella tarda serata di domenica 19 aprile dopo essere stato accoltellato in una zona periferica ... ilgazzettino.it Dalle ore 8 di oggi una persona è sottoposta a interrogatorio negli uffici della Questura di Padova, nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Marco Cossi, l’uomo trovato morto con oltre quindici coltellate sul corpo facebook