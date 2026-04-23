A Padova, un uomo di 47 anni è stato arrestato e portato in carcere con l’accusa di aver ucciso un uomo di 48 anni nel sottopassaggio di una zona della città. L’indagine ha portato all’arresto di un amico e socio della vittima, identificato come l’autore del delitto. La polizia ha riferito che il sospetto è responsabile di aver colpito la vittima con circa quindici coltellate.

In carcere il 47enne Samuele Donadello, accusato di aver ucciso il 48enne con una quindicina di coltellate in un sottopassaggio La Polizia ha eseguito questa mattina a Padova un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Samuele Donadello, 47 anni, ritenuto responsabile dell’omicidio volontario di Marco Cossi, 48enne ucciso nella notte tra domenica e lunedì. Il provvedimento è stato richiesto dalla Procura di Padova e disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale, al termine di un’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Cossi sarebbe stato colpito con una quindicina di fendenti all’interno di un sottopassaggio.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Padova, omicidio Marco Cossi: arrestato l’amico e socio

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Arrestato Samuele Donadello, 47 anni, per l'omicidio volontario di Marco Cossi, 48 anni, ucciso con una quindicina di coltellate in un sottopassaggio nella notte tra domenica e lunedì a Padova. #ANSA x.com