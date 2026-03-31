Svolta nelle indagini | ipotizzato l' avvelenamento per le due donne morte in Molise

Le indagini sul decesso di una madre e di sua figlia avvenuto poco dopo Natale in un ospedale del Molise hanno portato a ipotizzare un avvelenamento. Le due donne sono state ricoverate in condizioni critiche e sono decedute poco dopo il ricovero. Gli investigatori stanno raccogliendo prove e analizzando campioni per chiarire le cause della morte.

Svolta nel caso delle due donne, mamma e figlia, morte subito dopo Natale all'ospedale Cardarelli di Campobasso dopo una sospetta intossicazione alimentare. C'è un nuovo fascicolo di indagine, al momento contro ignoti, per duplice omicidio premeditato. Lo si apprende da fonti qualificate. Sara Di Vita, 15 anni, e sua mamma Antonella Di Jelsi, 50 anni, sarebbero state avvelenate nella loro casa di Pietracatella con la ricina. Tracce del veleno sono state trovate durante gli esami effettuati sul sangue, sia in Italia che all'estero. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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