Un dodicenne si trova in condizioni critiche dopo essere stato risucchiato dal bocchettone di una vasca da bagno. Le autorità indagano sui sistemi di sicurezza presenti nella vasca, mentre i medici continuano a monitorare il ragazzo nella terapia intensiva di un ospedale della regione. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra familiari e cittadini, mentre le forze dell’ordine cercano di ricostruire le dinamiche dell’incidente.

di Francesco Zuppiroli Sono ore spasmodiche, vissute con il fiato sospeso e le mani giunte quelle che scorrono lente come anni nelle corsie della terapia intensiva dell’ ospedale Infermi di Rimini. Fuori dalla stanza in cui un 12enne originario di San Benedetto dal pomeriggio di Pasqua sta combattendo tra la vita e la morte. Una battaglia complicatissima, in condizioni estremamente critiche e con funzioni vitali non stabili ma sostenute solo da numerosi farmaci. Così è trascorsa anche ieri un’altra giornata (la terza dall’ incidente di domenica in un hotel di Pennabilli ) appesa alle preghiere della famiglia del giovane rimasto incastrato con una gamba nel bocchettone di una vasca idromassaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Risucchiato dal bocchettone. Sistemi di sicurezza della vasca sotto la lente degli inquirenti. Il dodicenne resta in fin di vita

Ragazzino risucchiato dal bocchettone dell'idromassaggio sotto gli occhi dei genitori: indagini sui sistemi di sicurezzaLa tragedia si è consumata nel giorno di Pasqua in un hotel del Riminese e l'adolescente è in condizioni disperate.

Risucchiato dall?idromassaggio sotto gli occhi di genitori e zii: dodicenne di San Benedetto in fin di vitaSAN BENEDETTO Quando il soccorritore gli ha liberato la gamba, incastrata per lunghissimi minuti nella bocchetta della vasca per idromassaggio di un...

Temi più discussi: Ragazzino risucchiato dal bocchettone dell'idromassaggio sotto gli occhi dei genitori: indagini sui sistemi di sicurezza; Un bambino di 12 anni è stato risucchiato da uno dei bocchettoni di aspirazione mentre giocava nella piscina idromassaggio di un hotel di Pennabilli. Il ragazzino stava trascorrendo la Pasqua con i genitori e gli zii. Tutto è successo in pochi istanti: uno dei boc; Risucchiato dal bocchettone. Sistemi di sicurezza della vasca sotto la lente degli inquirenti. Il dodicenne resta in fin di vita; Bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone di una piscina a Rimini, è gravissimo.

Risucchiato dal bocchettone. Sistemi di sicurezza della vasca sotto la lente degli inquirenti. Il dodicenne resta in fin di vitaGli accertamenti si stanno concentrando sulla presenza o meno di reti metalliche sui sifoni dell’idromassaggio da cui l’ascolano è stato estratto esanime: è ancora gravissimo all’Infermi. ilrestodelcarlino.it

Ragazzino risucchiato dal bocchettone dell'idromassaggio sotto gli occhi dei genitori: indagini sui sistemi di sicurezzaLa tragedia si è consumata nel giorno di Pasqua in un hotel del Riminese e l'adolescente è in condizioni disperate. L'impianto è sotto sequestro, devono essere eseguiti accertamenti tecnici ... today.it

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