Il dibattito politico si intensifica con le dichiarazioni della leader di un partito di governo, che manifesta disappunto verso le regole europee sui vincoli di bilancio. Ha espresso frustrazione per alcuni fondi europei, rivolgendo accuse a un avversario politico. Un altro esponente del governo ha commentato che l'attuale scenario internazionale richiede approcci più flessibili rispetto alle modalità tradizionali.

Giorgia accusa Conte: «Rabbia per quei miliardi». Giorgetti: «Il mondo è cambiato e non si affronta con parametri rigidi. L’Italia è un Paese industriale, ora farà da sola: noi ministri dell’Economia siamo come medici in un ospedale da campo, non basta l’aspirina». Giancarlo Giorgetti è un uomo prudente, che oltre a tenere a bada i conti dello Stato misura con cura le parole, parlando lo stretto necessario. Tuttavia, quello che ha detto ieri durante la conferenza stampa, al termine del consiglio dei ministri che ha approvato il Documento di finanza pubblica, era ciò che ci aspettavamo di fronte all’emergenza imposta dalla crisi energetica. Gli è stato chiesto: l’Italia si muoverà da sola? Cioè senza attendere le liturgie di Bruxelles.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Svolta Meloni: al diavolo i vincoli Ue

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