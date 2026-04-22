Il governo ha superato di poco il limite europeo del 3% nel deficit di bilancio, arrivando a circa 3,1%. Questa decisione si inserisce nel quadro delle misure adottate per sostenere la spesa pubblica, con l’obiettivo di affrontare le sfide economiche attuali. La questione riguarda anche le implicazioni per le relazioni con l’Unione Europea e la NATO, in un momento in cui le scelte di politica economica sono al centro del dibattito pubblico.

E così per solo un decimo di punto, il governo Meloni ha sforato il vincolo europeo del 3% nel deficit di bilancio. È una piccola discrepanza rispetto a un debito pubblico che ha superato ogni record andando oltre i tremila miliardi di euro, ma i suoi effetti saranno devastanti per il paese; a maggior ragione con l’economia che si sta fermando a causa delle guerre di Trump e Netanyahu. Accettando il nuovo patto di stabilità e non opponendosi al restauro del vincolo del 3%, il governo Meloni voleva ottenere il pieno riconoscimento di un ruolo guida a livello europeo, invece si è messo nei gua i, assieme al paese che vorrebbe governare. Il tetto al deficit è nato con lo stesso Trattato di Maastricht, che nel 1992 istituì l’Unione Europea.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Perché non rompere con i vincoli Ue e Nato ci porterà al collasso economico

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