Beccato a scaricare rifiuti in strada denunciato e filmato dalla municipale

Un uomo è stato sorpreso mentre scaricava rifiuti lungo la strada, nonostante provenisse da un altro comune e fosse vietato in qualsiasi orario. La municipale lo ha individuato grazie alle telecamere e ha registrato il suo gesto. L’uomo ha lasciato sacchi di immondizia vicino a un cassonetto, ignorando le norme locali. Gli agenti hanno poi denunciato il trasgressore e sequestrato i materiali abbandonati. La vicenda ha suscitato attenzione tra i residenti della zona.

E' stato beccato a scaricare rifiuti per strada, pur provenendo da un altro comune e in barba ad ogni orario e regolamento. La polizia municipale di Angri lo ha ripreso, filmato e sequestrato veicolo e patente. L'episodio segue una precedente denuncia, elevata sempre ad Angri, nei riguardi di un ragazzo. Anche lui era stato individuato mentre scaricava da un mezzo di circolazione rifiuti lungo la carreggiata. "Questo è ciò che succede quando chi lavora per questa città - scrive il primo cittadino Cosimo Ferraioli - ti sorprende a scaricare rifiuti ad Angri. Un cittadino di un comune limitrofo, colto in flagrante in via Nazionale, non solo sarà denunciato, ma è stato immediatamente costretto a ripulire tutto quello che aveva scaricato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

