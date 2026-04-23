Surf casting orgoglio etneo ai mondiali | Musumeci e Raineri conquistano il bronzo a Gruissan

Due rappresentanti della regione etnea hanno ottenuto una medaglia di bronzo nel campionato mondiale di surf casting a coppie 2026. Angelo Musumeci, di Giarre, e Giovanni Raineri, di Linguaglossa, sono stati tra i protagonisti della squadra italiana che ha concluso la competizione sul podio. La manifestazione si è svolta a Gruissan, in Francia, e ha visto la partecipazione di numerose nazionali provenienti da vari Paesi.

Il territorio etneo sul podio mondiale del surf casting. Angelo Musumeci originario di Giarre, e Giovanni Raineri, di Linguaglossa, sono infatti due dei protagonisti della medaglia di bronzo a squadre conquistato dalla nazionale italiana al Campionato del Mondo di surf casting a coppie 2026.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Mondiali, Italia al posto dell’Iran? La risposta di Teheran: “Parteciperemo con orgoglio”. L’ambasciata: “Il calcio appartiene ai popoli, non ai politici”L’Iran si sta preparando per una “partecipazione orgogliosa e di successo” ai Mondiali negli Stati Uniti. Bronzo ai Mondiali: il trionfo del Fermano nel tiroLa medaglia di bronzo conquistata dalla nazionale italiana ai Mondiali di tiro alla fune a Taipei nel 2026 è il risultato di un lavoro tecnico che...