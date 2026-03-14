Ai Mondiali di tiro alla fune a Taipei nel 2026, la nazionale italiana ha conquistato una medaglia di bronzo, segnalando un risultato importante per il movimento internazionale. La medaglia è arrivata grazie alla partecipazione di atleti provenienti dal territorio fermano, che hanno contribuito con il loro impegno a portare a casa il podio. La competizione ha visto protagonisti atleti di diverse nazioni che si sono sfidati sul campo.

La medaglia di bronzo conquistata dalla nazionale italiana ai Mondiali di tiro alla fune a Taipei nel 2026 è il risultato di un lavoro tecnico che vede protagonisti diretti atleti provenienti dal territorio fermano. La squadra maschile, composta da nomi come Rossano Biondi e Andrea Pasquini del Bellatores, ha superato i Paesi Bassi con un netto 3-0 nella categoria Senior Maschile 680kg. Questo successo non è solo sportivo ma rappresenta una conferma della vitalità delle tradizioni locali, dove club come l’ASD Cobra Fermo e l’ASD Lubrensis formano il nucleo della rappresentativa azzurra. L’Italia si è inserita nell’élite mondiale della disciplina, posizionandosi dietro a Chinese Taipei e Lettonia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bronzo ai Mondiali: il trionfo del Fermano nel tiro

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