L’Iran ha annunciato che parteciperà ai Mondiali negli Stati Uniti, nonostante le voci di una possibile sostituzione con l’Italia. L’ambasciata iraniana ha dichiarato che il paese prenderà parte alla competizione con fierezza, sottolineando che il calcio appartiene ai popoli e non ai governi. La questione ha attirato l’attenzione internazionale, ma al momento non sono state fornite ulteriori conferme o dettagli sulla situazione.

L’ Iran si sta preparando per una “ partecipazione orgogliosa e di successo” ai Mondiali negli Stati Uniti. Poche ore dopo la notizia del pressing di Paolo Zampolli, l’inviato speciale di Donald Trump, sul presidente Usa e su Gianni Infantino per convincere la Fifa a sostituire l’Iran con l’Italia alla prossima Coppa del Mondo, ecco arrivare la presa di posizione del regime di Teheran. Che forse non era mai stata così netta: “Il Ministero della Gioventù e dello Sport ha annunciato, su ordine del ministro, la piena preparazione della nostra nazionale di calcio per la partecipazione ai Mondiali del 2026 negli Stati Uniti”, ha dichiarato mercoledì alla televisione di stato iraniana la portavoce del governo iraniano Fatemeh Mohejerani.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mondiali, Italia al posto dell’Iran? La risposta di Teheran: “Parteciperemo con orgoglio”. L’ambasciata: “Il calcio appartiene ai popoli, non ai politici”

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