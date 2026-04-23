Supplenze 2026 nuova procedura per assegnare gli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore Prima ai docenti di ruolo e poi ai precari

Dal 2026, cambia la procedura per le supplenze di durata pari o inferiore a sei ore. Secondo quanto previsto dall’articolo 2 dell'OM n.27 del 2 febbraio di quell'anno, le assegnazioni iniziano con i docenti di ruolo, prima di passare ai precari. La norma stabilisce le modalità di utilizzo delle cattedre e definisce le fasi di assegnazione per queste supplenze brevi. La nuova procedura riguarda specificamente le supplenze di breve durata e si applica alle modalità di assegnazione previste dall’ordinanza.