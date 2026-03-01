Ai precari spetta la giusta retribuzione professionale come ai docenti di ruolo | illegittimo discriminarli Di cosa si tratta Sentenza

Un docente precario con contratti a tempo determinato ha contestato una discriminazione riguardo alla retribuzione rispetto ai docenti di ruolo. La questione riguarda il riconoscimento di una giusta retribuzione professionale per chi lavora con contratti temporanei, senza differenze rispetto a chi ha un impiego stabile. La sentenza stabilisce che è illegittimo discriminare i precari in termini di retribuzione.

Un docente precario, con contratti a tempo determinato rilevava di non aveva ricevuto la retribuzione professionale docenti giusta tabella allegata al contratto scuola, così subendo una lesione dei propri diritti con grave discriminazione rispetto ai docenti di ruolo ed agli stessi docenti precari con contratto al 30 Giugno; invocava, a proprio sostegno, il principio di non discriminazione.