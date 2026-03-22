GPS 2026 | chiusa la domanda il 16 marzo potrebbero arrivare subito delle supplenze per aspiranti nuovi inseriti?

Il 17 marzo 2026 si è tenuto un question time su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con Sonia Cannas come ospite, docente ed esperta in normativa scolastica. Durante l’evento si è parlato della chiusura della domanda GPS 2026, avvenuta il 16 marzo, e si è discusso sulla possibilità che subito dopo possano essere assegnate supplenze a nuovi aspiranti inseriti.

Nel question time del 17 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica, è stata discussa una questione rilevante relativa alle graduatorie provinciali per le supplenze. Un focus particolare è stato posto su cosa accade dopo la chiusura delle operazioni per l’inoltro dell’istanza GPS e sui passaggi successivi previsti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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