Jannik Sinner ha vinto la finale del torneo di Miami, sconfiggendo Jiri Lehecka con un doppio 6-4. Con questa vittoria, l’azzurro ha concluso il Sunshine Double, dopo aver già trionfato a Indian Wells. È il 13° giocatore nella storia a conquistare entrambe le tappe nello stesso anno.

Jannik Sinner realizza il Sunshine Double vincendo anche il torneo di Miami dopo Indian Wells. L'azzurro ha battuto in finale Jiri Lehecka con un doppio 6-4: Sinner è il 13° giocatore nella storia a centrare la doppietta Indian Wells-Miami nello stesso anno. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner batte Lehecka e vince a Miami: gli highlights della finale

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