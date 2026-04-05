Suor Monia Alfieri ringrazia la Meloni per quanto fa per gli italiani poi asfalta gli haters di sinistra

Suor Anna Monia Alfieri ha espresso gratitudine per gli sforzi compiuti dal governo nei confronti degli italiani. Ha rivolto un ringraziamento a un rappresentante istituzionale per il sostegno e i sacrifici richiesti a livello nazionale. Contestualmente, ha commentato pubblicamente le critiche provenienti da alcuni esponenti di sinistra, definendole in modo diretto e senza mezzi termini. La sua posizione ha attirato attenzione sui social e nei dibattiti pubblici.

“Grazie di cuore per tutti i sacrifici che fa per il Paese”. S uor Anna Monia Alfieri firma il primo commento al post social di auguri per la Pasqua della premier Giorgia Meloni, arrivato in mattinata, ringraziando la presidente del Consiglio che pubblica s u X uno scatto in cui assieme alla figlia Ginevr a, è in compagnia di un Lama, appena dietro a uno steccato. La suora, da tempo al centro del dibattito pubblico anche in tv, in particolare come esperta dei temi educativi, ricambia per prima: “Auguri di cuore presidente. Che gioia vederla con la sua bimba” e poi appunto scrive “grazie di cuore per tutti i sacrifici che fa per il Paese”.ù... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Suor Monia Alfieri ringrazia la Meloni per “quanto fa per gli italiani”, poi asfalta gli haters di sinistra Leggi anche: Pasqua, Meloni fa gli auguri e suor Monia Alfieri ringrazia. Polemiche e accuse ma poi torna il sereno Diplomifici e docenti che lavorano solo per il punteggio, Suor Monia Alfieri: “Anomalie, difendiamo le scuole paritarie serie”Non aiuta il dibattito pubblico accostare le scuole paritarie al fenomeno dei diplomifici. Temi più discussi: Nuovo film sul Signore degli anelli: Peter Jackson torna alla ribalta con i capitoli del libro mai affrontati; Il pentimento del giudice che ha attaccato colleghi e avvocati per il Sì: Ho utilizzato un linguaggio non continente; Cartellino rosso per Soulé: posta sui social una canzone contro gli agenti e il sindacato di polizia protesta con la Roma; Anarchici morti, lo Stato non arretra: niente altari per chi fabbrica bombe. Il questore vieta raduni (e parate) di domenica. Pasqua, Meloni fa gli auguri e suor Monia Alfieri ringrazia. Polemiche e accuse ma poi torna il serenoSuor Anna Monia Alfieri firma il primo commento al post social di auguri per la Pasqua della premier Giorgia Meloni. Scia di commenti ... msn.com Le scuole paritarie non sono diplomifici, la maggioranza sono serie: Suor Anna Monia Alfieri chiede di finirla con i retaggi ideologiciContinua la crociata di Suor Anna Monia Alfieri contro i cosiddetti diplomifici, salvando però gran parte degli istituti paritari: la Suora, cavaliere al Merito della Repubblica ed esperta di politi ... tecnicadellascuola.it Pasqua, Meloni fa gli auguri e suor Monia Alfieri ringrazia. Polemiche e accuse ma poi torna il sereno facebook Pasqua, Meloni fa gli auguri e suor Monia Alfieri ringrazia. Polemiche e accuse ma poi torna il sereno x.com