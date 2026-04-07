Crisi energetica e scuola Valditara blinda le aule e stoppa polemiche e nostalgici | La Dad non è contemplata E Suor Monia Alfieri approva

Il ministro dell’Istruzione ha confermato che non sarà riattivata la didattica a distanza, anche in risposta alla crisi energetica che ha portato a polemiche e discussioni tra alcuni sostenitori della Dad. Ha precisato che le scuole continueranno ad operare in presenza, escludendo qualsiasi possibilità di ripristinare l’insegnamento da remoto. La decisione è stata accolta favorevolmente da alcune figure del mondo educativo, che hanno espresso il loro sostegno alla posizione del governo.

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara esclude il ritorno alla didattica a distanza: «La Dad non è contemplata in alcun modo». La smentita arriva dopo le ipotesi circolate nelle ultime ore in relazione alla crisi energetica legata al conflitto in Iran. Dunque, Valditara boccia la Dad e respinge l’ipotesi relegandola al periodo ipotetico dell’impossibilità: « Non è contemplata ». Il governo non cede al ricatto della crisi energetica, anzi ventilato il bluff, rilancia. Insomma, il messaggio del titolare del dicastero di Viale Trastevere è netto e inequivocabile: nessun ritorno al passato, nessuna chiusura mascherata da “risparmio”. E, soprattutto, nessuna intenzione di sacrificare ancora una volta il diritto all’istruzione sull’altare dell’emergenza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Crisi energetica e scuola, Valditara blinda le aule e stoppa polemiche e nostalgici: “La Dad non è contemplata”. E Suor Monia Alfieri approva Leggi anche: Crisi energetica e scuola, Valditara assicura: “La Dad non è contemplata in alcun modo” Crisi energetica, in Italia si torna a parlare di Dad a scuola, Valditara frena: “Non è contemplata”In Italia si torna a parlare di un ipotetico ritorno alla didattica a distanza a scuola a seguito di una crisi energetica legata alla guerra in Iran.