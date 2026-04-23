Sunderland-Nottingham Forest venerdì 24 aprile 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Venerdì 24 aprile 2026 alle 21:00 si disputa la partita tra Sunderland e Nottingham Forest. I padroni di casa cercano di avvicinarsi alle posizioni europee e sono impegnati in una fase cruciale della stagione. Gli ospiti, invece, mirano a mantenere una distanza sicura dalla zona retrocessione, rendendo la sfida particolarmente importante per entrambe le formazioni. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono già disponibili.

Sfida importante quella tra Sunderland e Nottingham Forest, con i padroni di casa che sono in piena lotta per un posto nelle prossime europee e gli ospiti che vogliono tenere le distanza rispetto alla zona retrocessione. In questa strana trentaquattresima giornata sono già state giocate tre partite, in particolare il Bournemouth ha pareggiato in casa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Sunderland-Nottingham Forest (venerdì 24 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Leeds-Nottingham Forest (venerdì 06 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiCome dobbiamo considerare questa sfida che apre il programma di Premier League questo fine settimana? Leeds e Nottingham Forest sono appaiati a quota... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Sunderland - Nottingham; Sunderland vs Nottingham Forest Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Premier League 24-04-2026; Nottingham Forest - Aston Villa, anteprima semifinale Europa League: dove guardarla, probabili formazioni e interviste; Sunderland contro Nottingham Forest. Pronostico Sunderland vs Nottingham Forest – 24 Aprile 2026Nel cuore del Premier League, la sfida tra Sunderland e Nottingham Forest promette intensità e tattica raffinata. Appuntamento fissato per il 24 Aprile 2026, ... news-sports.it #PremierLeague, Vittorie di Crystal Palace e Sunderland nelle parte giocate domenica pomeriggio in Premier League, mentre è terminata in parità Nottingham Forest- Aston Villa. Adesso in campo #Chelsea e Manchester City. PARTITE DI OGGI Crystal Palac - facebook.com facebook